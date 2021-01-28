Миранчук: пошла конкретика, но точка невозврата ещё не пройдена

Игорь Рабинер — об игре российского полузащитника в «Аталанте»

Алексей Миранчук, несмотря на ограниченное игровое время, дает товар все регулярнее. Забить при 2:2, да еще и в меньшинстве, победный мяч в четвертьфинале Кубка Италии «Лацио» — это уже по-взрослому. Пусть даже топовой игры он не показал, но это конкретика, которая и ему, и команде так важна.

Понятно, что, пока в форме и в нормальном психологическом состоянии Иличич (который вчера на поле не вышел), в основе «Аталанты» Леша будет играть мало. Но всему свое время. И, думаю, Гасперини уже не выскажется так, как сделал это несколько недель назад: мол, я и позицию его до конца не пойму.

Очень допускаю, кстати, что тренер бросил эту фразу умышленно — чтобы завести игрока, задеть за живое, поглядеть на его реакцию. Она оказалась позитивной. Верю, что так же Миранчук отреагирует на «золотой актив» Черчесова, — это мы узнаем в конце марта.

Нет, пока еще это не выход на расчетную высоту, не надо лишней эйфории. Но Миранчук постепенно преодолевает то, что неизбежно должен преодолеть каждый, кто хочет из РПЛ подняться реально выше. Исключений тут, наверное, просто не может быть, каким бы ни был талант.

Разница между двумя лигами на сегодня слишком велика, чтобы россиянин, всю жизнь игравший в одной и перешедший в другую, вписался в неё как влитой. В середине 2010-х это произошло бы гораздо легче, но с тех пор мы деградируем, а итальянский топ-дивизион постепенно возвращается к своему состоянию конца 80-х — начала 90-х. Хотя такого доминирования в мире, как тогда, у него уже не будет никогда — хотя бы из-за денег, которые крутятся в АПЛ.

За Алексея, приятного и воспитанного человека, радостно — как радостно бывает за любого хорошего и одаренного парня, который постепенно доказывает, что у него есть настоящий спортивный характер, в чем, по правде говоря, имелись сомнения. И все же торопиться с выводами пока рано.

Нужен рывок на следующий уровень. Пока, несмотря на прогресс, точка невозврата не пройдена, и темпоритм футбола в серии А еще не стал для него естественной средой обитания. Целью на второй сезон должно стать попадание в стартовый состав на постоянной основе.

И очень надеюсь, что скоро уже никому даже в голову не придет обсуждать перспективу его возвращения в РПЛ.