«В условиях лимита он оказался не нужен в России...» Газизов о переходе Кокорина в «Фиорентину»
— Для вас переезд Кокорина в Италию стал неожиданностью?
— Нет, почему? Еще когда мы его подписывали в «Спартак», им интересовался другой итальянский клуб. Так что спрос на Сашу был и тогда. Я-то в его профессиональных и человеческих качествах не сомневаюсь. И не сомневался. Поэтому-то и подписывал его в «Спартак».
— Но ряд специалистов, скептиков по-прежнему недоумевают, как он мог обратить на себя внимание «Фиорентины»? Говорят о лобби со стороны Капелло, Манчини.
— Скептики пусть говорят...
— А вы уверены, что у него получится в серии А?
— Думаю, все у него сложится нормально. Лишь бы здоровье не подкачало. А все футбольные качества при нем.
— Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?
— Так бывает. Определенная череда травм...
— Вы не считаете трансфер Кокорина в «Спартак» ошибкой?
— Почему я должен так считать? Кто об этом говорит?
— Журналисты, специалисты.
— Назовите мне фамилии журналистов. С уважением отношусь к вашему делу, это ваша работа, но... Сколько людей — столько мнений.
— Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграет в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.
— Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.
— Какая?
— Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется. В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой.
— Матчи против «Зенита» и против «Сочи» Кокорин пропустил не из-за травм?
— Полная ерунда! Причина — травмы. Об этом знали и тренеры, и врачи «Спартака».
— Вы с ним общались в последнее время?
— Нет. Он хороший парень, качественный футболист. Не надо сейчас петь ему дифирамбы. Просто нужно понимать, что не так много российских футболистов выступают в Европе. Давайте просто болеть за Сашу. Всем вместе нам нужно его поддержать. Если он заиграет в Италии ярко, на других наших футболистов также обратят внимание.
— Кокорин — главная загадка российского футбола последних лет?
— Все бывает. Жизнь — штука непростая. Но у меня никогда не было сомнений ни в человеческих, ни в профессиональных качествах Александра. Я же с ним поработал, понял, что он за человек. Очень хороший парень, ну и футболист, конечно, сильный.
— «Спартаку» еще аукнется расставание с Кокориным во второй части сезона?
— Я не хочу это комментировать.
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