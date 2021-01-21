Спасти реализацию. Зачем Кокорин нужен «Фиорентине»

— Ни для кого, наверное, уже не секрет. Сегодня я покидаю расположение «Спартака» и лечу в Италию на медосмотр. С «Фиорентиной» все согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт, — сказал Кокорин в интервью «СЭ».

Трансфер подтвердили и красно-белые.

«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Александра Кокорина ??



Саша, удачи в Серии А! ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021

Кажется, эта новость стала даже более удивительной, чем летнее сообщение о переходе Александра в «Спартак». Действительно, даже «перчатка» в адрес «Зенита» не превосходит по резонансу трансфер российского футболиста в европейский клуб.

Как выглядел Кокорин у красно-белых? И для чего он нужен «Фиорентине»?

Провальные полгода

Карьеру Александра в команде Доменико Тедеско можно описать одним словом: «был». Возможно, помешали травмы. А еще наши завышенные ожидания от Кокорина. Форвард запомнился следующим.

Во-первых, всего шестью ударами по воротам за 361 минуту в РПЛ. Вот они все:

Удары Александра Кокорина за «Спартак» в РПЛ-2020/21. Фото understat.com

Два гола (оба — с пенальти), одно попадание в штангу, два попытки мимо и один сэйв вратаря. Так себе статистика для форварда.

Во-вторых, вынужденной игрой на позиции «десятки». Как, например, в матче с «Ротором» (2:0).

Карта касаний Александра Кокорина в матче «Спартак» — «Ротор» (2:0). Фото whoscored.com

Встреча с волгоградским клубом Александру удалась, а вот домашний матч с «Динамо» (1:1), где ему вновь пришлось выйти под нападающими, не очень. Кокорин не часто получал мяч (только 37 касаний) и ни разу не атаковал ворота бело-голубых. «Десятку» в итоге пришлось исполнять Зобнину.

Впрочем, это эксперименты Тедеско, связанные с не лучшей формой Бакаева. Пострадал не только Кокорин, но и Ларссон.

В-третьих, так и не налаженным взаимопониманием с партнерами на поле (кажется, в жизни оно куда лучше). Наверное, отсюда столь малое число ударов: открывался не в тех зонах и не под те передачи.

Правда, 2 мяча и 1 голевой пас — не худшая статистика для 8 матчей за красно-белых в РПЛ. Вот только стоит помнить о другом. Алексей Миранчук переходил в «Аталанту», будучи лидером «Локомотива». Это он спас второе место для железнодорожников в РПЛ-2019/20. И в Италии россиянину приходится тяжело: игрового времени мало, пресса настроена жестко (посмотрите на оценки хавбека, за редким исключением, его баллы — худшие в составе), тренер — требователен.

А что же тогда будет с Кокориным в «Фиорентине»?..

Трансфер от безысходности?

У «фиалок» все плохо. До зоны вылета — 5 очков. А по забитым голам — и вовсе позорное 18-е место в серии А. Игроки «Фиорентины» отличались всего 18 раз: столько же у «Дженоа», еще меньше — только у «Пармы» (14).

Причина — ужасная реализация. 18 голов забито при 25,28 xG (недобор — 7,28). Это один из худших показателей в лиге. Печальнее все только у «Удинезе», где 20 мячей при 28,34 xG (недобор — 8,34).

В таком случае, приобретение исполнителя на позицию форварда — грамотное решение. Смотрите сами.

Влахович (лучший бомбардир «Фиорентины» в серии А) моменты реализует так себе: 6 голов при 9,13 xG. Куаме — тоже: 1 гол при 3,33 xG. 37-летний Рибери больше отдает (3 ассиста), чем забивает: ноль голов при 1,24 xG.

Кокорин же никогда не страдал от такой проблемы. Вот его реализация в РПЛ за последние четыре сезона (без 2018/19, который футболист пропустил из-за уголовного дела и отбытия наказания):

Реализация Александра Кокорина в РПЛ за последние четыре сезона. Фото «СЭ»

Кстати, совместная работа с Тедеско Александру пригодится. Ведь «Фиорентина» чаще всего использует схему 3-5-2, как и нынешний «Спартак». И вряд ли Кокорин станет исполнять «десятку» — для этого есть Кастровилли.

Смущает другое: не покупка ли это от безысходности? Учитывая травматизм форварда и его долгую адаптацию в «Спартаке» с точки зрения взаимодействия с партнерами. Одно дело репутация Александра среди итальянских специалистов, очень высокая, другое — его реальное состояние.

Итог

За смелость Кокорину — респект. Ясно, что серия А — это понижение зарплаты и риски. Почти 30 лет, тактически отличающийся от РПЛ чемпионат и близость «Фиорентины» к зоне вылета.

Вот уж здесь придется доказывать делом, ведь подписывают Александра с одной целью — реализовывать моменты. И хочется, чтобы вечная вера в Кокорина наконец обратилась в признание.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com