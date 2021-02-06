К дебюту российского нападающего в серии А местные журналисты отнеслись без эмоций — ему дали сыграть слишком мало времени, а его «Фиорентина» уступила «Интеру» (0:2).

Александр Кокорин дебютировал в серии А против той же команды, что и Алексей Миранчук. Другое дело, что 8 ноября прошлого года «Аталанта» сыграла с «Интером» вничью (1:1), а гол в ворота Хандановича забил как раз Миранчук (он вышел в том матче на 59-й минуте).

От Кокорина было трудно ожидать повторения подвига Миранчука: и сам Александр еще слишком сырой для больших дел, и слабоватая «Фиорентина» играла против «Интера» сразу без трех ведущих футболистов, да еще к моменту появления Кокорина уступала 0:2 без всяких шансов на спасение. Так что появление российского нападающего на 73-й минуте надо рассматривать исключительно как аванс на будущее и возможность получить столь необходимую игровую практику — хотя бы 20 минут с учетом добавленного времени.

Итальянские спортивные СМИ отнеслись к дебюту Кокорина без особых эмоций. Il Corriere dello Sport e Tuttosport вовсе оставила Кокорина без оценки, равно как и общеполитическая газета Corriere della Sera.

И только La Gazzetta dello Sport решила поставить ему оценку и сопроводить ее комментарием. Оценка — 5,5. Комментарий такой: «Было очень любопытно посмотреть в деле на русского таланта, который стал самым интригующим зимним приобретением «Фиорентины». Саша вышел на поле, когда его команда уже вывесила белый флаг». Судя по «содержательному» комментарию, у итальянского журналиста была задача поставить Александру хоть какой-то балл и написать про него две строчки. Что, собственно, этот журналист и сделал.

Любопытно, что Кокорин получил от La Gazzetta dello Sport на целый балл выше, чем тот игрок, которого он заменил: Влахович признан худшим игроком встречи с оценкой 4,5. Ну а лучшим закономерно стал голкипер «фиалок» Дронговски (7,0), который спас свою команду от разгрома.

«Интер» одержал заслуженную победу, хотя в первом тайме «Фиорентина» показала зубы и даже могла разок-другой огорчить голкипера Хандановича. С 21 забитым голом в 21 матче «фиалки» по-прежнему опережают по результативности всего одну команду серии А — «Парму». Так что осторожный обычно Чезаре Пранделли, бросивший Кокорина в пекло серии А практически без подготовки, явно надеется, что Александр поможет ему уже в ближайшей перспективе улучшить результативность.

Следующие три матча, которые остались до конца февраля, «Фиорентина» проведет против куда более удобоваримых, нежели «Интер», соперников — «Сампдории» (в гостях), «Специи» (дома) и «Удинезе» (в гостях).