Александр Кокорин дебютировал в серии А в матче, который его команда проиграла вышедшему на первое место «Интеру» (0:2).

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

«Фиорентина» — «Интер» — 0:2 (0:1)

Голы: Барелла, 31 (0:1). Перишич, 52 (0:2).

«Фиорентина»: Дронговски, Игор, Пеццела, Мартинес Куарта, Венути (Малькюи, 73), Бонавентура, Амрабат, Валеро (Куаме, 46), Бираги (Баррека, 82), Влахович (Кокорин, 73), Эйсерик (Пульгар, 74).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 46), Перишич (Дармиан, 80), Санчес (Мартинес, 62), Лукаку (Пинамонти, 89).

Предупреждения: Перишич, 42. Амрабат, 60. Мартинес Куарта, 75. Пульгар, 81.

Судья: Ла Пенна.

5 февраля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Особое меню и график тренировок

Ситуации, в которых оказались Алексей Миранчук и Александр Кокорин, отличаются принципиально.

Джан Пьеро Гасперини любит долго подводить новичков к составу, кропотливо встраивая их в систему «Аталанты». К этому располагают и широкий выбор качественных исполнителей, и абсолютное доверие к тренеру, ради сохранения которого руководство выставило за дверь заслуженного ветерана Алехандро Гомеса.

У Чезаре Пранделли все зыбко, результат ему нужен сейчас, поэтому отдача от Кокорина тренеру необходима без промедления. И как только российский форвард получил разрешение на работу, его включили в заявку на игру с «Интером». При этом не жалевший комплиментов в адрес новичка наставник «Фиорентины» подчеркнул: для набора оптимальных кондиций 29-летнему форварду потребуется три недели.

Чтобы этот процесс не затягивался, «фиалки» делают все возможное. Александр тренируется как с командой, так и индивидуально. Для футболиста даже разработали специальное меню. «Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе — вплоть до мелочей», — написал в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

Сразу в бой

Происходившее на поле в первом тайме наталкивало на мысль, что мы обязательно увидим Кокорина на поле стадиона «Артемио Франки». Во-первых, «Фиорентина» проигрывала, и, надо сказать, хозяева легко отделались, так как моментов у «Интера» было больше, чем на один мяч, который Барелла отправил в угол классным обводящим ударом. До этого он же атаковал с нескольких метров, и ворота остались на замке только благодаря невероятной реакции Дронговски.

Впереди же у флорентийцев, лишившихся травмированного Рибери, получалось не так много. Самой яркой вышла атака, по ходу которой Бонавентура с острого угла попал в перекладину, после чего Ханданович справился с добиванием Бираги, еще в прошлом сезоне игравшего в «Интере». Не случайно сразу после перерыва Пранделли отправил на помощь Влаховичу еще одного нападающего — находившегося в сфере интересов «Локомотива» Куаме. Но, кажется, уход опытного Борхи Валеро нарушил хрупкий баланс. За десять минут миланцы дважды раскатали флорентийскую оборону, и крупным счет не стал лишь из-за микроскопического офсайда Перишича в одной из этих атак.

Руки не опускались только у не перестававшего творить чудеса Дронговски. Если бы не поляк, к моменту выхода на поле Кокорина счет был бы не 0:2, а, как минимум, 0:5. Голкипер сохранил «Фиорентине» призрачные шансы на спасение, и на 74-й минуте Пранделли провел сразу три замены. Вместе с Кокориным, который отправился на позицию центрфорварда, вышли укрепивший среднюю линию чилиец Пульгар и способный обеспечить давление на правом фланге Малькюи.

Первое касание Кокорина получилось продуктивным. Приняв мяч в центральной зоне, он сохранил его и, отдав передачу на фланг, рванул в штрафную под ответный пас. Но он не последовал, так как у «фиалок» в принципе наблюдались проблемы с доставкой мяча к воротам. В концовке хозяев хватило на три неточных удара — после углового и с дальней дистанции.

Не в исполнении Кокорина, который еще ищет как общий язык с партнерами, так и свое место на поле. Он не терял мяч, обыгрываясь с одноклубниками накоротке, но все это происходило вдали от ворот — на флангах либо в центральной зоне. А многочисленные попытки открыться в штрафной, нырнув за спины защитникам, так и не привели к точным передачам в адрес Александра. Намек на завершение был разве что после подачи с левого фланга, но она получилась настолько сильной, что сработала бы только в баскетболе, и мяч пролетел над головой нападающего.

Да, ничего сверхъестественного Кокорин не продемонстрировал, но желание показать себя и активное движение по всему фронту атаки присутствовало. Судя по дебюту, доверие к российскому легионеру есть, и шансы показать себя обязательно будут. Теперь все в руках Александра.