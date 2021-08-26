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«Ювентус» отказывается отпускать Роналду в другой клуб бесплатно

17:37
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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«Ювентус» готов продать нападающего Криштиану Роналду в другой клуб. Туринский клуб хочет получить за 36-летнего португальца около 30 миллионов евро, пишет журналист Николо Скира.

При этом «Юве» категорически отказывается отпускать футболиста, который хочет покинуть клуб, бесплатно. Такой вариант пытается продавить агент форварда Жорже Мендеш.

Португалец выступает за итальянский клуб с 2018 года. Его контракт с туринцами рассчитан до следующего лета. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 1 матч, но не смог отметиться результативными действиями, выйдя на замену в игре с «Удинезе».

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Иван Шитик все материалы автора

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