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«Фиорентина» нацелилась на нападающего «Болоньи» Орсолини

18:29
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Нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини может перейти в «Фиорентину». Флорентийский клуб готов предложение по трансферу 24-летнего итальянца, сообщает Sky Sport Italia.

На игрока также претендует «Торино», но «фиалки» готовы перебить предложение туринцев.

Контракт Орсолини с «Болоньей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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