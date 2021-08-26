«Фиорентина» нацелилась на нападающего «Болоньи» Орсолини

Нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини может перейти в «Фиорентину». Флорентийский клуб готов предложение по трансферу 24-летнего итальянца, сообщает Sky Sport Italia.

На игрока также претендует «Торино», но «фиалки» готовы перебить предложение туринцев.

Контракт Орсолини с «Болоньей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.