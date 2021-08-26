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«Верона» арендовала у «Кальяри» Джованни Симеоне

16:35
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Вероне». Пресс-служба веронцев сообщила о подписании форварда на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.

Ожидается, что право выкупа может стать обязательством при соблюдении определенных условий.

Симеоне перешел из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за 13 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Симеоне сыграл 33 матча, забил 6 мячей и сделал 2 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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