«Верона» арендовала у «Кальяри» Джованни Симеоне

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Вероне». Пресс-служба веронцев сообщила о подписании форварда на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.

Ожидается, что право выкупа может стать обязательством при соблюдении определенных условий.

Симеоне перешел из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за 13 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Симеоне сыграл 33 матча, забил 6 мячей и сделал 2 результативных передачи.