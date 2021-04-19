В «Ювентусе» объяснили причину вхождения клуба в Суперлигу

«Ювентус» 19 апреля на официальном сайте опубликовал релиз, в котором объяснил мотивы клуба войти в Суперлигу.

«Все клубы, которые стали основателями Суперлиги, приложат максимум усилий, чтобы запустить проект в ближайшее время и сделать его максимально успешным. Хотя мы все понимаем, что результат может быть разным, успех нам никто не гарантировал. На данный момент ни у кого нет детального анализа, какие выгоды получит каждый из клубов, финансовые и экономические», — сообщается в заявлении.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.