Гасперини: «Еще рано говорить о попадании «Аталанты» в четверку сильнейших серии А»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).

«Эта победа означает, что мы способны их обыгрывать. Хочу похвалить ребят, потому что мы победили сильную команду. «Ювентус» остается сильным соперником. Нам было немного тяжело, но победа оправдана, и мы ею гордимся. Еще рано говорить о финише в топ-4 серии А. До конца сезона осталось семь игр. Эта победа важна, но путь еще долог. Многие клубы борются за место в четверке лучших», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 62 очками — на четвертой строчке.