«Наполи» и «Интер» сыграли вничью

«Наполи» и «Интер» в матче 31-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 1:1.

На 36-й минуте гол в свои ворота забил Самир Ханданович. Миланский клуб отыгрался на 55-й минуте — отличился Кристиан Эриксен.

«Интер» продолжает лидировать в таблице. «Наполи» — на пятом месте.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

«Наполи» — «Интер» — 1:1 (1:0)

Голы: Ханданович, 36 — в свои ворота (1:0). Эриксен, 55 (1:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 88), Демме, Руис (Хюсай, 90+1), Инсинье, Политано (Бакайоко, 90+1), Осимен (Мертенс, 74).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Перишич, 69), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Гальярдини, 84), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).

Предупреждения: Кулибали, 38. Дармиан, 63. Демме, 80. Политано, 87. Мертенс, 88. Хакими, 90+4. Манолас, 90+4.

Судья: Довери (Италия).

18 апреля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».