Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии
Джан Пьеро Гасперини прибеднялся большую часть сезона, уверяя, что единственный реальный шанс чего-то добиться в этом сезоне — успех в Кубке Италии. Причем эти слова о втором по статусу национальном трофее тренер твердил, словно мантру. И, в принципе, понять 66-летнего специалиста можно. Попадание в Лигу чемпионов, где Италия будет представлена пятью командами, еще реально. В Лиге Европы впереди полуфинал, но родной кубок все равно ближе.
Тем более, это незаживающая рана Гасперини, в коллекции которого нет ни одного трофея. А кубок ускользал дважды. Сначала — в 2018-м. Потом — в 2021-м. Тогда перед финалом тренер эмоционально признался: «Трофей стал бы венцом того, чего мы добились за эти годы. Вишенкой на торте». Только без сладкого бергамасков оставил «Ювентус». Тот самый, что во вторник прошел «Лацио» и ждал своего соперника по решающему матчу.
Возможность закрыть гештальт против «Старой синьоры» — это же почти голливудский сюжет! Только для начала надо было пройти «Фиорентину», против которой в первом матче «Аталанта» выглядела очень бледно. Дома же все было гораздо веселее. Быстрый гол оторвавшегося от защитников и попавшего в дальний угол Копмайнерса. Потом — еще один. Пусть и отмененный из-за фола в начальной стадии атаки.
Вторая половина тоже началась бодро и принесла «Аталанте» численное преимущество, когда Миленкович сбил перед штрафной выскакивавшего к воротам Скамакку. Расклад — просто дожимай соперника. Вместо этого бергамаски придумали себе проблемы на стандарте. При подаче Бираги банально проспали Мартинеса Куатру, который вообще-то вышел латать дыры в обороне и по тактическим соображениям поменял нападающего Белотти.
Только после этого Гасперини пошел на перестановки. Сначала бросил в бой Лукмана с Пашаличем, а вслед за ними — Миранчука. И стоило нашему легионеру ступить на поле, Скамакка сотворил настоящий шедевр и «ножницами» уложил мяч в угол. Пусть атака прошла без участия россиянина — шутки про эффект Миранчука были неизбежны. Да и был этот эффект — даже без результативных баллов в активе россиянина.
Алексей как минимум принял активное участие в расшатывании обороны «фиалок». Создал момент для Лукмана, который с разворота из центра штрафной пробил точно по центру. Потом прострелил в площадь ворот, где защитник каким-то чудом успел опередить Скамакку. И, в конце концов, гости дрогнули, причем сначала судьи отменили гол Лукмана. В динамике все действительно очень сильно смахивало на офсайд, а потом стадион в Бергамо сошел с ума от счастья после вердикта ВАР на четвертой добавленной минуте. А на шестой эффектную точку в быстрой контратаке поставил Пашалич.
«Аталанта» в финале, и ей остался один шаг до исполнения мечты Гасперини. Миранчук, кстати, в этом розыгрыше сделал все, чтобы приблизить бергамасков к трофею. У него гол и передача в 1/8 финала с «Сассуоло» (3:1). Заработанный победный пенальти в четвертьфинале с «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:1), а теперь — полезный выход на замену. Все-таки три завоеванных Алексеем Кубка России с голами в двух финалах — это особый опыт. Осталось перенести его на Италию в полном объеме.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|32
|16
|7
|9
|57-38
|55
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|32
|4
|16
|12
|30-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|2 : 2
|25.04
|21:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11