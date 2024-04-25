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Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» в Кубке Италии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Бергамаски продолжают поход за трофеем.
Италия. Кубок. 1/2 финала
24 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:1
Фиорентина

Джан Пьеро Гасперини прибеднялся большую часть сезона, уверяя, что единственный реальный шанс чего-то добиться в этом сезоне — успех в Кубке Италии. Причем эти слова о втором по статусу национальном трофее тренер твердил, словно мантру. И, в принципе, понять 66-летнего специалиста можно. Попадание в Лигу чемпионов, где Италия будет представлена пятью командами, еще реально. В Лиге Европы впереди полуфинал, но родной кубок все равно ближе.

Тем более, это незаживающая рана Гасперини, в коллекции которого нет ни одного трофея. А кубок ускользал дважды. Сначала — в 2018-м. Потом — в 2021-м. Тогда перед финалом тренер эмоционально признался: «Трофей стал бы венцом того, чего мы добились за эти годы. Вишенкой на торте». Только без сладкого бергамасков оставил «Ювентус». Тот самый, что во вторник прошел «Лацио» и ждал своего соперника по решающему матчу.

Возможность закрыть гештальт против «Старой синьоры» — это же почти голливудский сюжет! Только для начала надо было пройти «Фиорентину», против которой в первом матче «Аталанта» выглядела очень бледно. Дома же все было гораздо веселее. Быстрый гол оторвавшегося от защитников и попавшего в дальний угол Копмайнерса. Потом — еще один. Пусть и отмененный из-за фола в начальной стадии атаки.

Вторая половина тоже началась бодро и принесла «Аталанте» численное преимущество, когда Миленкович сбил перед штрафной выскакивавшего к воротам Скамакку. Расклад — просто дожимай соперника. Вместо этого бергамаски придумали себе проблемы на стандарте. При подаче Бираги банально проспали Мартинеса Куатру, который вообще-то вышел латать дыры в обороне и по тактическим соображениям поменял нападающего Белотти.

Только после этого Гасперини пошел на перестановки. Сначала бросил в бой Лукмана с Пашаличем, а вслед за ними — Миранчука. И стоило нашему легионеру ступить на поле, Скамакка сотворил настоящий шедевр и «ножницами» уложил мяч в угол. Пусть атака прошла без участия россиянина — шутки про эффект Миранчука были неизбежны. Да и был этот эффект — даже без результативных баллов в активе россиянина.

Алексей как минимум принял активное участие в расшатывании обороны «фиалок». Создал момент для Лукмана, который с разворота из центра штрафной пробил точно по центру. Потом прострелил в площадь ворот, где защитник каким-то чудом успел опередить Скамакку. И, в конце концов, гости дрогнули, причем сначала судьи отменили гол Лукмана. В динамике все действительно очень сильно смахивало на офсайд, а потом стадион в Бергамо сошел с ума от счастья после вердикта ВАР на четвертой добавленной минуте. А на шестой эффектную точку в быстрой контратаке поставил Пашалич.

«Аталанта» в финале, и ей остался один шаг до исполнения мечты Гасперини. Миранчук, кстати, в этом розыгрыше сделал все, чтобы приблизить бергамасков к трофею. У него гол и передача в 1/8 финала с «Сассуоло» (3:1). Заработанный победный пенальти в четвертьфинале с «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:1), а теперь — полезный выход на замену. Все-таки три завоеванных Алексеем Кубка России с голами в двух финалах — это особый опыт. Осталось перенести его на Италию в полном объеме.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
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13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
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Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
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