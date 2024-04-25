Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

Бергамаски продолжают поход за трофеем.

Джан Пьеро Гасперини прибеднялся большую часть сезона, уверяя, что единственный реальный шанс чего-то добиться в этом сезоне — успех в Кубке Италии. Причем эти слова о втором по статусу национальном трофее тренер твердил, словно мантру. И, в принципе, понять 66-летнего специалиста можно. Попадание в Лигу чемпионов, где Италия будет представлена пятью командами, еще реально. В Лиге Европы впереди полуфинал, но родной кубок все равно ближе.

Тем более, это незаживающая рана Гасперини, в коллекции которого нет ни одного трофея. А кубок ускользал дважды. Сначала — в 2018-м. Потом — в 2021-м. Тогда перед финалом тренер эмоционально признался: «Трофей стал бы венцом того, чего мы добились за эти годы. Вишенкой на торте». Только без сладкого бергамасков оставил «Ювентус». Тот самый, что во вторник прошел «Лацио» и ждал своего соперника по решающему матчу.

Возможность закрыть гештальт против «Старой синьоры» — это же почти голливудский сюжет! Только для начала надо было пройти «Фиорентину», против которой в первом матче «Аталанта» выглядела очень бледно. Дома же все было гораздо веселее. Быстрый гол оторвавшегося от защитников и попавшего в дальний угол Копмайнерса. Потом — еще один. Пусть и отмененный из-за фола в начальной стадии атаки.

Вторая половина тоже началась бодро и принесла «Аталанте» численное преимущество, когда Миленкович сбил перед штрафной выскакивавшего к воротам Скамакку. Расклад — просто дожимай соперника. Вместо этого бергамаски придумали себе проблемы на стандарте. При подаче Бираги банально проспали Мартинеса Куатру, который вообще-то вышел латать дыры в обороне и по тактическим соображениям поменял нападающего Белотти.

Только после этого Гасперини пошел на перестановки. Сначала бросил в бой Лукмана с Пашаличем, а вслед за ними — Миранчука. И стоило нашему легионеру ступить на поле, Скамакка сотворил настоящий шедевр и «ножницами» уложил мяч в угол. Пусть атака прошла без участия россиянина — шутки про эффект Миранчука были неизбежны. Да и был этот эффект — даже без результативных баллов в активе россиянина.

Алексей как минимум принял активное участие в расшатывании обороны «фиалок». Создал момент для Лукмана, который с разворота из центра штрафной пробил точно по центру. Потом прострелил в площадь ворот, где защитник каким-то чудом успел опередить Скамакку. И, в конце концов, гости дрогнули, причем сначала судьи отменили гол Лукмана. В динамике все действительно очень сильно смахивало на офсайд, а потом стадион в Бергамо сошел с ума от счастья после вердикта ВАР на четвертой добавленной минуте. А на шестой эффектную точку в быстрой контратаке поставил Пашалич.

«Аталанта» в финале, и ей остался один шаг до исполнения мечты Гасперини. Миранчук, кстати, в этом розыгрыше сделал все, чтобы приблизить бергамасков к трофею. У него гол и передача в 1/8 финала с «Сассуоло» (3:1). Заработанный победный пенальти в четвертьфинале с «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:1), а теперь — полезный выход на замену. Все-таки три завоеванных Алексеем Кубка России с голами в двух финалах — это особый опыт. Осталось перенести его на Италию в полном объеме.