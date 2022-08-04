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В «Аталанте» готовы отпустить Миранчука в «Торино», но при одном условии

«Аталанта» не хочет продавать Миранчука в «Торино», но готова отпустить его в аренду
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта»

Руководство «Аталанты» готово отпустить полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» при одном условии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, бергамаски не хотят продавать 26-летнего россиянина, но согласны отдать его в аренду. При этом «Торино» хочет арендовать футболиста с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Вчера, 3 августа, стало известно, что «Аталанта» заблокировала переход Миранчука в «Торино».

Алексей Миранчук. «Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-atalanta-miranchuk-torino-3-agosto-2022
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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В «Аталанте» объяснили срыв трансфера Миранчука в «Торино»
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