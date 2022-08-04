В «Аталанте» готовы отпустить Миранчука в «Торино», но при одном условии
«Аталанта» не хочет продавать Миранчука в «Торино», но готова отпустить его в аренду
Руководство «Аталанты» готово отпустить полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» при одном условии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, бергамаски не хотят продавать 26-летнего россиянина, но согласны отдать его в аренду. При этом «Торино» хочет арендовать футболиста с правом выкупа за 12 миллионов евро.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.
Вчера, 3 августа, стало известно, что «Аталанта» заблокировала переход Миранчука в «Торино».
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9
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12
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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