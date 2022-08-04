В «Аталанте» готовы отпустить Миранчука в «Торино», но при одном условии

«Аталанта» не хочет продавать Миранчука в «Торино», но готова отпустить его в аренду

Руководство «Аталанты» готово отпустить полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» при одном условии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, бергамаски не хотят продавать 26-летнего россиянина, но согласны отдать его в аренду. При этом «Торино» хочет арендовать футболиста с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Вчера, 3 августа, стало известно, что «Аталанта» заблокировала переход Миранчука в «Торино».