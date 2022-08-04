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В «Аталанте» объяснили срыв трансфера Миранчука в «Торино»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

В пресс-службе «Аталанты» ответили на вопрос «СЭ», почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Торино».

«Почему Алексей все еще не перешел в новый клуб? Все, что вчера сказал Перкасси итальянским СМИ по поводу Миранчука, действительно так. Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в «Торино». Большего, к сожалению, мы не можем вам сказать. Когда ситуация с переходом Миранчука в «Торино» разрешится? Это неизвестно», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Джан Пьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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