В «Аталанте» объяснили срыв трансфера Миранчука в «Торино»
В пресс-службе «Аталанты» ответили на вопрос «СЭ», почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Торино».
«Почему Алексей все еще не перешел в новый клуб? Все, что вчера сказал Перкасси итальянским СМИ по поводу Миранчука, действительно так. Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в «Торино». Большего, к сожалению, мы не можем вам сказать. Когда ситуация с переходом Миранчука в «Торино» разрешится? Это неизвестно», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.
Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Лацио
|0
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6
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|0
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|0
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|Фиорентина
|0
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|0
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8
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|0
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9
|Верона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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