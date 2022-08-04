Колыванов считает, что Кокорину нужно что-то менять для перезапуска карьеры

Бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал, что нужно делать российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, чтобы восстановить карьеру.

«Кокорин последние два года практически не играл. Ему срочно нужно искать команду, где у него будет игровое время. Ему уже 31 год, он два года сидит на лавке в Италии, плюс полтора года пропустил из-за тюрьмы и травмы крестообразной связки. Александру нужно, чтобы в него поверил какой-то новый тренер и дал ему шанс», — цитирует Колыванов Metaratings.ru.

Он заявил, что футболисту нужно срочно что-то менять, чтобы перезапустить карьеру.