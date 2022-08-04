Колыванов считает, что Кокорину нужно что-то менять для перезапуска карьеры
Бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал, что нужно делать российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, чтобы восстановить карьеру.
«Кокорин последние два года практически не играл. Ему срочно нужно искать команду, где у него будет игровое время. Ему уже 31 год, он два года сидит на лавке в Италии, плюс полтора года пропустил из-за тюрьмы и травмы крестообразной связки. Александру нужно, чтобы в него поверил какой-то новый тренер и дал ему шанс», — цитирует Колыванов Metaratings.ru.
Он заявил, что футболисту нужно срочно что-то менять, чтобы перезапустить карьеру.
31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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