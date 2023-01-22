Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:25

«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Илича

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Ивана Илича, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, туринский клуб предложил 15 миллионов евро за 22-летнего серба и согласовал с ним контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Илич выступает за «Верону» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
ФК Верона
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» обыграл «Фиорентину» на выезде в серии А впервые за 47 лет

Главный тренер «Торино» Юрич о Миранчуке: «Он — особенный мальчик, мы рады, что он играет за нас»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости