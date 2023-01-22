«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Илича
«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Ивана Илича, сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, туринский клуб предложил 15 миллионов евро за 22-летнего серба и согласовал с ним контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.
Илич выступает за «Верону» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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