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Сегодня, 08:00

Серия А: «Ювентус» — «Аталанта», «Лацио» — «Милан» и другие матчи 19-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Ювентуса».
Фото AFP
19-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лечче
Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Наполи
Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 14:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 17:00. Brianteo (Монца)
Монца
Сассуоло
Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Рома
Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Кремонезе
Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи
Италия. Серия А. 19-й тур
24 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан
Футбол
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ювентус» намерен обжаловать снятие 15 очков в серии А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
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