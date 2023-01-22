«Торино» обыграл «Фиорентину» на выезде в серии А впервые за 47 лет

«Торино» победил «Фиорентину» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол в матче забил россиянин Алексей Миранчук. «Торино» обыграл «Фиорентину» в гостях впервые с 31 октября 1976 года, тогда туринцы тоже одержали победу со счетом 1:0.

С тех пор команды провели 32 матча во Флоренции в рамках чемпионата Италии. «Фиорентина» одержала 18 побед, еще 14 игр завершились вничью.