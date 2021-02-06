Широков оценил дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером»

Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков в беседе с «СЭ» прокомментировал игру форварда Александра Кокорина в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:2).

«Такое ощущение, что вся «Фиорентина» вчера творила на поле, а один Кокорин ничего не смог сделать. Вы делаете выводы об игре по 20 минутам? Вся команда вчера ничего не показала. Кокорин не поторопился с переходом в «Фиорентину». По такой логике можно рассуждать, что «Фиорентина» поторопилась с выходом в серию А. Я верю, что у Александра еще все получится», — сказал Широков «СЭ».

Вчера, 5 февраля, в матче серии А «Фиорентина» уступила «Интеру». 29-летний Кокорин вышел на замену на 73-й минуте матча, дебютировав за «фиалок».

(Владимир Пушкарев)

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