Итальянские фанаты о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «Он приехал или остался в России?»
Итальянские болельщики в соцсетях оценили дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2). 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.
Фанаты по-разному оценили первую игру Кокорина в составе «фиалок»:
YvanGoSlow24: «Кокорин и Куаме провели отличную комбинацию, я уже думал, что сейчас будет гол. У русских есть традиция забивать «Интеру» в дебютных матчах».
MajinMarotta: «Когда комментатор представлял выходящего на поле Кокорина, я подумал, будто сейчас появится сам Батистута».
AleMontano: «Присутствие в составе бывшего заключенного — самое интересное, что есть сейчас в «Фиорентине».
LoreViola: «Куаме — не футболист, Браги очень плох, Кокорин будет готов только к июню. А так, в команде все отлично».
LaMongolfieraT: «Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания».
Carlobelassi: «А Кокорин приехал или остался в России?»
Simone_Magnolfi: «Кокорин вообще ни разу не коснулся мяча».
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