Итальянские фанаты о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «Он приехал или остался в России?»

Итальянские болельщики в соцсетях оценили дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2). 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.

Фанаты по-разному оценили первую игру Кокорина в составе «фиалок»:

YvanGoSlow24: «Кокорин и Куаме провели отличную комбинацию, я уже думал, что сейчас будет гол. У русских есть традиция забивать «Интеру» в дебютных матчах».

MajinMarotta: «Когда комментатор представлял выходящего на поле Кокорина, я подумал, будто сейчас появится сам Батистута».

AleMontano: «Присутствие в составе бывшего заключенного — самое интересное, что есть сейчас в «Фиорентине».

LoreViola: «Куаме — не футболист, Браги очень плох, Кокорин будет готов только к июню. А так, в команде все отлично».

LaMongolfieraT: «Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания».

Carlobelassi: «А Кокорин приехал или остался в России?»

Simone_Magnolfi: «Кокорин вообще ни разу не коснулся мяча».

В Италии оценили дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером»: «Деревянный»