Губерниев назвал дебют Кокорина в «Фиорентине» сбором лопухов

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». По мнению журналиста, форвард на поле лопухи собирал.

«Да что ж такое? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трехочковые? Это не фиалки, это лопухи», — написал Губерниев в комментариях в Instagram.

Напомним, Кокорин вчера, 5 февраля, вышел на поле на 74-й минуте матча против «Интера» (0:2) и не отметился результативными действиями.

Болельщики также критично оценили игру 29-летнего форварда.