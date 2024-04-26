«Фрозиноне» разгромил «Салернитану»

«Фрозиноне» дома разгромил «Салернитану» в матче 34-го тура серии А — 3:0.

У хозяев голы забивали Матиас Суле, Марко Брешианини и Надир Зортеа.

«Фрозиноне» прервал серию из 4 ничьих в серии А — 31 очко и 17-е место в таблице. «Салернитана» с 15 очками — на последнем, 20-м месте в таблице.