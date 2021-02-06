В Италии оценили дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером»: «Деревянный»
Издание Firenzepost оценило дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).
«Кокорин сделал первые касания мяча в составе «Фиорентины», но выглядел деревянным и не готовым», — говорится в статье, посвященной встрече.
29-летний россиянин появился на поле на 74-й минуте вместо форварда Душана Влаховича и не отличился результативными действиями.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан на три с половиной года. Форвард выступает за «Фиорентину» под номером «91».
Дополнительная информация:
https://www.firenzepost.it/2021/02/05/fiorentina-travolta-dallinter-0-2-debuttano-kokorin-e-malcuit-ma-sono-indietro-pagelle/
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