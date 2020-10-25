Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал еще один положительный тест на коронавирус. По данным Tuttosport, футболист чувствует себя хорошо и продолжает индивидуальные тренировки.

13 октября стало известно, что пятикратный обладатель Золотого мяча заразился коронавирусом из-за этого он пропустил матч сборной Португалии в Лиге наций против Швеции (3:0), игру серии А с «Кротоне» (1:1) и матч Лиги чемпионов с «Динамо» из Киева (2:0).

В нынешнем сезоне 35-летний португалец провел два матча в чемпионате Италии и забил 3 гола.