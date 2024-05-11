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Сегодня, 20:52

«Наполи» потерпел домашнее поражение от «Болоньи» в матче серии А

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Маттео Политано (слева) и Виктор Кристиансен в матче «Наполи» — «Болонья».
Фото Global Look Press

«Наполи» уступил «Болонье» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Дан Ндой, отличившийся на 9-й минуте, и Штефан Пош (12).

На 21-й минуте нападающий неаполитанцев Маттео Политано не реализовал 11-метровый удар.

«Болонья» набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице серии А. «Наполи» идет 8-м (51).

17 мая «Наполи» проведет выездную встречу с «Фиорентиной», а «Болонья» тремя днями позже сыграет дома против «Ювентуса»

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:2
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
2
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Неделя

Главный тренер «Торино» Юрич летом покинет свой пост
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
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38 тур
10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 0 : 5
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 0 : 2
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 - : -
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 - : -
12.05 16:00
Верона – Торино
 - : -
12.05 19:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
12.05 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
13.05 19:30
Лечче – Удинезе
 - : -
13.05 21:45
Фиорентина – Монца
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Душан Влахович

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Виктор Осимхен

Наполи

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
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Тео Эрнандез

Милан

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