«Наполи» потерпел домашнее поражение от «Болоньи» в матче серии А
«Наполи» уступил «Болонье» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии — 0:2.
Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Дан Ндой, отличившийся на 9-й минуте, и Штефан Пош (12).
На 21-й минуте нападающий неаполитанцев Маттео Политано не реализовал 11-метровый удар.
«Болонья» набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице серии А. «Наполи» идет 8-м (51).
17 мая «Наполи» проведет выездную встречу с «Фиорентиной», а «Болонья» тремя днями позже сыграет дома против «Ювентуса»
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|
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|
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|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
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|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
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|36
|13
|12
|11
|53-46
|51
|
9
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|14
|8
|12
|51-39
|50
|
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|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33-52
|30
|
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|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
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|
20
|Салернитана
|35
|2
|9
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|15
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38 тур
|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|0 : 2
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|- : -
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|- : -
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|- : -
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|
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Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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|
|
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|
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