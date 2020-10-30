Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» результаты российских клубов в матчах 2-го тура групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Во-первых, к сожалению, или к счастью, нашим командам достались мощнейшие, крутейшие клубы не просто Европы, я бы сказал даже мира, — сказал Свищев. — Честно говоря, я вообще считаю, что не такие уж и плохие результаты, но, конечно, «Челси» обыграл «Краснодар» в одну калитку.

Например, «Локомотив» я смотрел, порадовался за этот клуб. Я не являюсь приверженцем какого-либо из клубов, потому что я болею за сборную России и за все, что связано с российским спортом. Поэтому хочу отметить, уровень российского клубного футбола меня достаточно порадовал: ничья и три проигрыша, но смотрелись мы не ущербно. Конечно, с «Челси» было тяжело, но вы понимаете, какие бюджеты у «Челси», и какие у «Краснодара».

«Зенит» проиграл «Боруссии», было много ошибок, непонятны решения тренера, о замене Дзюбы. Есть над чем работать. Но в целом, мы смотрелись неплохо, согласитесь. Я ничего позорного не увидел. Конечно, мы все ждём только побед от наших клубов, но ситуация складывается так, как она есть. Я считаю, что надо не расстраиваться, а сделать вывод над ошибками и двигаться только вперед. Ни у одного из клубов, на самом деле, шансы не потеряны. Наверно, в такой критический ситуации, что касается ответного матча с «Челси», в сложной ситуации «Краснодар». У каждого своя задача. Кто-то хочет выйти из группы с первого, второго места, кто-то хочет попасть в Лигу Европы с третьего. У всех команд сохранились шансы.

Слушайте, ни у кого шансы не потеряны. Если мы сейчас с вами будем обсуждать, у кого они остались, а у кого не остались — это, наверно, тема специалистов. Я могу судить только как любитель футбола, любитель всего, что связано с Россией, любитель национального футбола. Это мое мнение, я посмотрел, поговорил, у меня есть пара-тройка экспертов, Дима Булыкин, например, с кем вместе смотрели матчи, еще какие-то товарищи близкие к футболу. Они говорят, что в принципе шансы ни у кого не потеряны, только главное — нос не вешать.

Смотрите, «Локомотив» в рейтинге отстает от «Баварии», но жестко подошел к игре, обратите внимание. Я лично не почувствовал такого колоссального разрыва в классе. Более того, у «Локомотива» были классные возможности обыграть немцев. Не реализовали, не получилось, да, но игроки поверили в себя. Я думаю, у них теперь есть вера, что они могут биться наравне с лучшими клубами мира. Поэтому не надо никому расстраиваться. Клубы, я думаю, сейчас в такой жесткой, напряженной ситуации. Считаю, что все наши команды могут попасть в Лигу Европы. (Екатерина Звенигородская)