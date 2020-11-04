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«Было в двух играх тяжело». Живоглядов — о матчах с «Атлетико» и «Баварией»

01:28
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов после матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) отметил, что было тяжело. По его словам, в этом и предыдущем туре, когда красно-зеленые играли с «Баварией», пришлось выкладывать на 100 процентов.

— Было в двух играх тяжело, — сказал Живоглядов в эфире «Матч ТВ». — Это два гранда, приходится выкладываться на все 100 процентов.

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