«Было в двух играх тяжело». Живоглядов — о матчах с «Атлетико» и «Баварией»
01:28
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов после матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) отметил, что было тяжело. По его словам, в этом и предыдущем туре, когда красно-зеленые играли с «Баварией», пришлось выкладывать на 100 процентов.
— Было в двух играх тяжело, — сказал Живоглядов в эфире «Матч ТВ». — Это два гранда, приходится выкладываться на все 100 процентов.
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