Депутат Свищев отреагировал на призыв Милонова наказать игроков «Краснодара», вставших на колено перед матчем с «Челси»
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о призыве депутата Виталия Милонова наказать футболистов «Краснодара», вставших на одно колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» в поддержку акции Black Lives Matter.
— Конечно, никого не надо наказывать ни в коем случае, это личное дело каждого футболиста и клуба, — приводит АГН «Москва» слова Свищева. — Я не за то, чтобы преклоняли колено, не против этого. Кто-то поддерживает движение Black Lives Matter, кто-то — против. Мое мнение: если футболисты выражают свою позицию и поддерживают те или иные социальные акции или говорят проблемах, то в первую очередь это относится к политике клубов, и ни в коем случае нельзя втягивать спорт в политику, иначе спорта не будет. Не знаю, как в футбольном клубе «Краснодар», но насколько я понимаю, команды собираются, есть капитан команды, и они в праве обсудить те или иные насущные проблемы, в том числе поддержку различных социальных акций, а это именно социальная акция, и самое главное, чтобы она не стала политической.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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