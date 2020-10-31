Депутат Свищев отреагировал на призыв Милонова наказать игроков «Краснодара», вставших на колено перед матчем с «Челси»

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о призыве депутата Виталия Милонова наказать футболистов «Краснодара», вставших на одно колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» в поддержку акции Black Lives Matter.

— Конечно, никого не надо наказывать ни в коем случае, это личное дело каждого футболиста и клуба, — приводит АГН «Москва» слова Свищева. — Я не за то, чтобы преклоняли колено, не против этого. Кто-то поддерживает движение Black Lives Matter, кто-то — против. Мое мнение: если футболисты выражают свою позицию и поддерживают те или иные социальные акции или говорят проблемах, то в первую очередь это относится к политике клубов, и ни в коем случае нельзя втягивать спорт в политику, иначе спорта не будет. Не знаю, как в футбольном клубе «Краснодар», но насколько я понимаю, команды собираются, есть капитан команды, и они в праве обсудить те или иные насущные проблемы, в том числе поддержку различных социальных акций, а это именно социальная акция, и самое главное, чтобы она не стала политической.