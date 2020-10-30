Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «СЭ» оценил результаты и перспективы российских клубов в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— У меня сложились отрицательные впечатления от игр, из 12 очков во 2-ом туре набрали только 1. Крайне негативная оценка всего, что произошло, особенно с точки зрения результата, — сказал Колосков «СЭ». — Все четыре клуба поставили под сомнение свое участие в играх стадии плей-офф. Мы опять в значительной степени проигрываем Португалии, увеличиваем разрыв очков в коэффициенте, у нас теперь нет никаких шансов, чтобы заявить три команды в Лигу чемпионов, это крайне отрицательный момент. Сама игра, а это основа хорошего результата, не впечатляет, особенно «Зенита» — нашего чемпиона. С натяжкой можно сказать, что «Краснодар», хоть и при плохом результате, но старался сохранить структуру своей игры, может, это и не в плюс, а как раз в минус, потому что надо учитывать сильные стороны команды соперников, но, тем не менее, они стремились сохранить свое лицо. «Локомотив» можно поблагодарить за то, что они не были мальчиками для бить в игре с «Баварией», выглядили очень достойно, показали хорошую, зрелую игру.

Конечно, эти результаты являются критерием качества уровня развития футбола. Сейчас мы имеем неудовлетворительный показатель. В прошлом году мы выступили безобразно, в этом году, к сожалению, можем повторить такую оценку, если не исправим ситуацию. Будем надеется, что наши клубу еще что-то покажут в оставшихся турах, — сказал Колосков. (Анастасия Пастернак)