Владислав Игнатьев: «Локомотив» показал, что может играть на равных с командами уровня «Баварии»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

— Матч с «Баварией» был лучшим матчем «Локомотива» в еврокубках? — вопрос Игнатьеву.

— По эмоциям — да, — приводит Sport24 слова защитника железнодорожников. — Один из лучших. На второе место я бы поставил гостевой матч с «Байером» в прошлом году. На третье — встречу с «Галатасараем».

— С каким планом выходили на игру? Не боялись, что из-за интенсивного прессинга не хватит сил до конца игры?

— Мы прекрасно понимали, что выходим играть с лучшей командой в Европе. Поначалу мы оборонялись, присматривались к сопернику. Очень достойно выглядели, хотя многие в нас сомневались. По ходу первого тайма поняли, что можем играть на равных с такой «Баварией». В перерыве немного успокоились, пришли в себя. Вышли на второй тайм заряженными, старались выровнять счет. При счете 1:1 у нас были хорошие шансы, мы могли побеждать в этой игре. Реализация нас подвела.

— Скептики предсказывали разгромное поражение «Локомотива». Что можете сказать им сейчас?

— Все всё видели. Нам не стыдно за нашу игру. Мы показали, что можем на равных играть с такими командами. Единственное, что нам не хватило, как и в матче с «Ювентусом» — терпения и дисциплины. Может быть еще концентрации. С такими командами нельзя терять концентрацию. А скептики всегда писали и будут писать. Пусть делают то, что у них хорошо получается.