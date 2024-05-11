Главный тренер «Торино» Юрич летом покинет свой пост
Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что покинет клуб этим летом.
«Когда ты соглашаешься на новый контракт, ты должен соблюдать его. За три тура до конца сезона я понял, что не уверен, что смогу полностью отработать контракт, поэтому я ухожу, — цитирует Юрича инсайдер Фабрицио Романо.
Хорват возглавляет команду с лета 2021 года. Клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 35 турах.
Завтра, 12 мая, «Торино» сыграет на выезде с «Вероной». Начало — в 16.00 мск.
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|35
|21
|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Наполи
|35
|13
|12
|10
|53-44
|51
|
9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33-52
|30
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|35
|2
|9
|24
|27-75
|15
Результаты / календарь
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38 тур
|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|- : -
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|- : -
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|30
|1
|11
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