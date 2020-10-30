Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с «СЭ» оценил результаты российских клубов в матчах 2-го тура Лиги чемпионов. На этой неделе «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» крупно проиграл «Челси» (0:4), а «Зенит» потерпел поражение от «Боруссии» из Дортмунда (0:2).

— Наши клубы встречались в Лиге чемпионов с «Баварией» и «Боруссией», а это одни из лучших клубов мира. Мы проиграл, но, по крайней мере, боролись. Нельзя по двум турам в еврокубках делать выводы по всему нашему чемпионату, — заявил Гришин «СЭ». — Да, мы уступаем командам из Германии, Испании, это в принципе все знают, никакого секрета. Мы стараемся играть на равных с этими клубами. Если взять «Локомотив», то в матче с «Баварией» они показали очень хорошую игру, но за хорошую игру очки не дают. Проиграли — не завоевали очков. Но их игра мне понравилась. Если смотреть на счет в игре с «Краснодаром», то это, конечно, разгром, но, по большому счету, в самом матче и втором тайме краснодарцы имел хорошие моменты сравнять счет. Потом немного развалились, и Сафонов не очень удачно сыграл, но такое бывает, но «Краснодар» пытался играть в свой футбол, который умеет, в атаку, не стал закрываться, поэтому мы увидели хороший футбол в исполнении «Челси и «Краснодара». (Анастасия Пастернак)