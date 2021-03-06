Роналду может пропустить игру с «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить игру 26-го тура чемпионата Италии против «Лацио», поскольку готов не на сто процентов. У него есть небольшие проблемы со здоровьем, сообщает Football Italia.

При этом «Ювентусу» 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2 в первом), и рисковать лучшим бомбардиром в команде не хотели бы.

В текущем сезоне Роналду провел 21 игру в cерии А и забил 20 мячей.