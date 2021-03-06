Роналду может пропустить игру с «Лацио»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить игру 26-го тура чемпионата Италии против «Лацио», поскольку готов не на сто процентов. У него есть небольшие проблемы со здоровьем, сообщает Football Italia.
При этом «Ювентусу» 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2 в первом), и рисковать лучшим бомбардиром в команде не хотели бы.
В текущем сезоне Роналду провел 21 игру в cерии А и забил 20 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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