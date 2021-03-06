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«Челси» возобновил интерес к Мертенсу

18:34
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может сменить летом клубную прописку. «Челси» возобновил интерес к 33-летнему бельгийцу после того, как он уведомил руководство неаполитанцев о том, что он хочет перебраться в другой чемпионат, информирует La Gazzetta dello Sport.

Подписание Мертенса будет зависеть от решения нового тренера «синих» Томаса Тухеля.

В текущем сезоне на счету бельгийца 5 голов и 6 результативных передач в 15 матчах серии А.

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