«Челси» возобновил интерес к Мертенсу
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может сменить летом клубную прописку. «Челси» возобновил интерес к 33-летнему бельгийцу после того, как он уведомил руководство неаполитанцев о том, что он хочет перебраться в другой чемпионат, информирует La Gazzetta dello Sport.
Подписание Мертенса будет зависеть от решения нового тренера «синих» Томаса Тухеля.
В текущем сезоне на счету бельгийца 5 голов и 6 результативных передач в 15 матчах серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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