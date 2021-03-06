Гайч забил дебютный гол в составе «Беневенто»
Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч отличился в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Специи». Для аргентинца этот гол стал дебютным в составе итальянского клуба.
Гайч был арендован у ЦСКА на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за 11 млн евро после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах РПЛ отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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