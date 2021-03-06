Гайч забил дебютный гол в составе «Беневенто»

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч отличился в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Специи». Для аргентинца этот гол стал дебютным в составе итальянского клуба.

Гайч был арендован у ЦСКА на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за 11 млн евро после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.

Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах РПЛ отдал 1 результативную передачу.