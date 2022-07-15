Хвича о переходе в «Наполи»: «Когда поступило предложение — не думал дважды»
Хвича объяснил, почему выбрал «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал переход в неаполитанский клуб.
«Наполи» сильная команда, которая играет в хороший футбол. Когда я получил предложение, то не думал дважды. Я чувствую, что принял правильное решение. Я все еще молод, поэтому мне нужно время на адаптацию.
В клубе дружелюбная атмосфера, я знал Спаллетти еще до приезда сюда. Он фантастический человек, и я уже многому у него научился», — цитирует Кварацхелию пресс-служба клуба.
Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.
Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.
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14
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|0
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15
|Сампдория
|0
|0
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|0-0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
|0
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|0
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19
|Кремонезе
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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