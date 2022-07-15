Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал переход в неаполитанский клуб.

«Наполи» сильная команда, которая играет в хороший футбол. Когда я получил предложение, то не думал дважды. Я чувствую, что принял правильное решение. Я все еще молод, поэтому мне нужно время на адаптацию.

В клубе дружелюбная атмосфера, я знал Спаллетти еще до приезда сюда. Он фантастический человек, и я уже многому у него научился», — цитирует Кварацхелию пресс-служба клуба.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.