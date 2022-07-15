Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, кого из современных футболистов считает образцом для подражания.

«Кого считаю образцом? Криштиану Роналду, мне нравится играть на позиции левого вингера», — цитирует Кварацхелию пресс-служа клуба.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.