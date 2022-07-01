Серия А зарегистрировала трансфер Кварацхелии в «Наполи»
Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи», сообщает официальный сайт серии А.
Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб заплатил за 21-летнего грузина 10 миллионов евро.
Напомним, что Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.
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