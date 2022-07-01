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Сегодня, 14:35

Серия А зарегистрировала трансфер Кварацхелии в «Наполи»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи», сообщает официальный сайт серии А.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб заплатил за 21-летнего грузина 10 миллионов евро.

Напомним, что Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
серия А
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