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Сегодня, 17:24

«Болонья» арендовала новичка «Ювентуса» Камбьясо

Руслан Минаев
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«Болонья» арендовала защитника «Ювентуса» Андреа Камбьясо, сообщает пресс-служба туринского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2022/23.

14 июля «Ювентус» приобрел права на 22-летнего итальянца у «Дженоа». Генуэзцы получили 8,5 миллиона евро, еще 3 миллиона туринцы заплатят в качестве бонусов.

Камбьясо — воспитанник «Дженоа». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

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ФК Болонья
ФК Ювентус
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