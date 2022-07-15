«Болонья» арендовала новичка «Ювентуса» Камбьясо

«Болонья» арендовала защитника «Ювентуса» Андреа Камбьясо, сообщает пресс-служба туринского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2022/23.

14 июля «Ювентус» приобрел права на 22-летнего итальянца у «Дженоа». Генуэзцы получили 8,5 миллиона евро, еще 3 миллиона туринцы заплатят в качестве бонусов.

Камбьясо — воспитанник «Дженоа». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.