Пирло – о Суперлиге: «Аньелли дал нам большую уверенность, объяснив суть проекта»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал создание Суперлиги. Президент клуба Андреа Аньелли стал одним из заместителей главы новой футбольной организации.
«За последние годы произошло много изменений. Я не лучший человек для того, чтобы это объяснять. Наш президент на передовой и станет тем, кто объяснит ситуацию, как делают и другие президенты клубов в эти дни.
Аньелли посетил расположение команды сегодня утром. Мы видим президента почти каждый день, он всегда был близок к команде. Он объяснил суть проекта и дал нам большую уверенность, но, как он сказал, для нас самое важное – продолжать работать.
Есть разные оценки по поводу Суперлиги, но не мне о ней говорить. Мы уверены в будущем, потому что у «Ювентуса» есть современный президент, который умеет давать объяснения по поводу таких вещей. И это правильно», – приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
19 апреля «Милан», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер» и «Ювентус» создали новый футбольный турнир – Суперлигу.
Руководителем новой организации был избран президент «Реала» Флорентино Перес. Вторым заместителем стал один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глэйзер.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/04/20/juventus-parma-pirlo-conferenza-video
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю