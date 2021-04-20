Роналду вернулся в состав «Ювентуса» после травмы

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду примет участие в матче 32-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

36-летний португалец 18 апреля пропустил игру с «Аталантой» (0:1) из-за мышечных проблем.

«Роналду и Буффон сыграют, и я думаю, что Дибала тоже. Он должен играть, чтобы восстановить свою лучшую форму. Игра с «Аталантой» была действительно сложной, но я считаю, что он показал хорошую игру», — цитирует Пирло Football Italia.

Также наставник «Ювентуса» сообщил, что матч из-за травмы пропустит нападающий Федерико Кьеза.

«У Кьезы проблемы с мышцами, и мы собираемся осмотреть его в ближайшие дни. Он был важным игроком для нас в этом сезоне, но у нас есть кем заменить его», — сказал Пирло.

В текущем сезоне Роналду провел 27 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи. «Ювентус» идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от идущего на первом «Интера» на 13 очков.