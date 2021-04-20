Румменигге — об Аньелли: «Хотел поговорить, но не дозвонился. Не знаю, что им движет»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о президенте «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал со-основателем Суперлиги.

«Я хотел поговорить с Аньелли, но не смог до него дозвониться. Не знаю, что им движет, и не хочу критиковать его до того, как все выясню. Возможно, есть какая-то причина, о которой мне неизвестно.

Что касается «Интера», то я слышал, что у него есть финансовые проблемы. Потенциальные поступления выглядят колоссально, но не смогут решить их финансовые проблемы в долгосрочной перспективе», — приводит слова Румменигге Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Ранее президент УЕФА Чеферин назвал со-основателя нового турнира Аньелли, который возглавлял Ассоциацию европейских клубов (ECA), главным разочарованием в своем жизни.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.