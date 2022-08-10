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Миранчук принял участие в открытой тренировке «Аталанты»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Открытая тренировка «Аталанты».
Фото atalanta.it

На фоне новой волны разговоров о неминуемом переходе Алексея Миранчука в «Торино» наш полузащитник принял участие в открытой тренировке «Аталанты».

Занятие посетили 9000 болельщиков, а команда сделала групповую фотографию. На ней в центре композиции — Миранчук.

Тем временем итальянские СМИ вновь утверждают, что «Торино» вот-вот возьмет в аренду как Алексея, так и хорвата Николу Влашича из «Вест Хэма».

13 августа «Торино» сыграет в первом туре серии А в гостях против «Монцы», «Аталанта» же встретится в Генуе с «Сампдорией».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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