Берарди напал на болельщика после вылета «Сассуоло» из Кубка Италии. Федерация начала расследование
Федерация футбола Италии начала расследование в отношении Берарди после нападения на фаната
Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди напал на болельщика после поражения в дерби «Модене» (2:3) в Кубке Италии.
Инцидент произошел во время того, как форвард раздавал автографы. Один из болельщиков выкрикнул оскорбления в адрес футболиста, после чего Берарди накинулся на мужчину. Их пришлось разнимать.
Федерация футбола Италии начала расследование в отношении Берарди по факту поведения в отношении фаната.
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|0
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9
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|0
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10
|Торино
|0
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|0
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|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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