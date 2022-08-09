Берарди напал на болельщика после вылета «Сассуоло» из Кубка Италии. Федерация начала расследование

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении Берарди после нападения на фаната

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди напал на болельщика после поражения в дерби «Модене» (2:3) в Кубке Италии.

Инцидент произошел во время того, как форвард раздавал автографы. Один из болельщиков выкрикнул оскорбления в адрес футболиста, после чего Берарди накинулся на мужчину. Их пришлось разнимать.

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении Берарди по факту поведения в отношении фаната.