«Рома» отклонила предложение «Тоттенхэма» об аренде Дзаньоло
«Рома» отказалась отпускать полузащитника Николо Дзаньоло в «Тоттенхэм», сообщает The Times.
По информации источника, лондонский клуб хотел арендовать 23-летнего итальянца с обязательством выкупа за 20 миллионов фунтов, но «Рома» отклонила это предложение.
В прошедшем сезоне Дзаньоло забил восемь мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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9
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10
|Торино
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
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|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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