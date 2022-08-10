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Сегодня, 08:28

«Рома» отклонила предложение «Тоттенхэма» об аренде Дзаньоло

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Рома» отказалась отпускать полузащитника Николо Дзаньоло в «Тоттенхэм», сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб хотел арендовать 23-летнего итальянца с обязательством выкупа за 20 миллионов фунтов, но «Рома» отклонила это предложение.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил восемь мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/transfer-news-latest-timo-werner-set-for-rb-leipzig-return-while-tottenham-have-nicolo-zaniolo-bid-rejected-fr99ckcm6
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