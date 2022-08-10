«Рома» отклонила предложение «Тоттенхэма» об аренде Дзаньоло

«Рома» отказалась отпускать полузащитника Николо Дзаньоло в «Тоттенхэм», сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб хотел арендовать 23-летнего итальянца с обязательством выкупа за 20 миллионов фунтов, но «Рома» отклонила это предложение.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил восемь мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.