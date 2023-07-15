Миранчук отправился на сборы с «Аталантой»

«Аталанта» отправилась на предсезонные сборы в Клузоне, сообщается на официальном сайте клуба.

В заявку вошел 31 футболист, в том числе российский полузащитник Алексей Миранчук. Ранее об этом сообщал «СЭ».

Сборы «Аталанты» пройдут в Клузоне с 14 по 22 июля. За это время бергамаски проведут два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».

Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.