Миранчук отправился на сборы с «Аталантой»
«Аталанта» отправилась на предсезонные сборы в Клузоне, сообщается на официальном сайте клуба.
В заявку вошел 31 футболист, в том числе российский полузащитник Алексей Миранчук. Ранее об этом сообщал «СЭ».
Сборы «Аталанты» пройдут в Клузоне с 14 по 22 июля. За это время бергамаски проведут два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».
Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.
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|Интер
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4
|Милан
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|0-0
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5
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6
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0-0
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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20
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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