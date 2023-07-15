«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Ювентуса» Артура Мело

«Фиорентина» в ближайшее время арендует полузащитника «Ювентуса» Артуро Мело до лета 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, в контракте будет прописана опция выкупа. Помимо этого, туринцы покроют часть зарплаты игрока.

Ранее сообщалось, что туринский клуб может расторгнуть контракт с 26-летним бразильцем. Также появилась информация, что к полузащитнику проявляет интерес «Вулверхэмптон».

В сезоне-2022/23 Артур на правах аренды выступал за «Ливерпуль», но из-за травм полузащитник провел только один матч за мерсисайдцев.