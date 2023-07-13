Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой»

Как стало известно «СЭ», в пятницу полузащитник Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой».

Он пройдет в местечке Клузоне с 14 по 22 июля. Бергамаски проведут за это время два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».

Права на Миранчука по-прежнему принадлежат «Аталанте», а его действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года. При этом клуб из Бергамо имеет, как предполагают итальянские СМИ, приоритетное право продлить контракт с россиянином ещё на два сезона.

По версии итальянских спортивных изданий, интерес к Миранчуку проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина», однако пока «Аталанта» не готова снижать свои запросы, а платить 10-12 миллионов евро за 27-летнего россиянина клубы серии А не хотят.