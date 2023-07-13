Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой»
Как стало известно «СЭ», в пятницу полузащитник Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой».
Он пройдет в местечке Клузоне с 14 по 22 июля. Бергамаски проведут за это время два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».
Права на Миранчука по-прежнему принадлежат «Аталанте», а его действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года. При этом клуб из Бергамо имеет, как предполагают итальянские СМИ, приоритетное право продлить контракт с россиянином ещё на два сезона.
По версии итальянских спортивных изданий, интерес к Миранчуку проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина», однако пока «Аталанта» не готова снижать свои запросы, а платить 10-12 миллионов евро за 27-летнего россиянина клубы серии А не хотят.
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4
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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|21:45
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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