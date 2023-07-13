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Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», в пятницу полузащитник Алексей Миранчук отправится на сбор с «Аталантой».

Он пройдет в местечке Клузоне с 14 по 22 июля. Бергамаски проведут за это время два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».

Права на Миранчука по-прежнему принадлежат «Аталанте», а его действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года. При этом клуб из Бергамо имеет, как предполагают итальянские СМИ, приоритетное право продлить контракт с россиянином ещё на два сезона.

По версии итальянских спортивных изданий, интерес к Миранчуку проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина», однако пока «Аталанта» не готова снижать свои запросы, а платить 10-12 миллионов евро за 27-летнего россиянина клубы серии А не хотят.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Материалы сюжета: Алексей Миранчук: между «Аталантой» и «Торино»
Источник: «Торино» готов возобновить переговоры по Миранчуку
Семин: «Травмы не дают Миранчуку добиться того же успеха в Италии, что и Хвича»
Семин — о возможном переходе Миранчука в «Верону»: «Алексей может претендовать на клуб выше рангом»
Агент Миранчука — об интересе «Вероны»: «Мы не должны комментировать слухи»
TMW: Алексей Миранчук может перейти в «Верону»
Франки Массимо: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»
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«Милан» в ближайшее время проведет переговоры по новому контракту с Меньяном
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