Дзаньоло: «Книги? Я ничего не читаю»
Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло рассказал, что ничего не читает. 24-летний итальянец ответил на блиц-опрос от издания Fotomac.
Любимая еда — макароны, цвет — черный, место — Ибица, самые жаркие фанаты — у «Галатасарая», сериал — «Побег». На вопрос о любимой книге он сказал: «Я не читаю».
Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале этого года.
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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