Дзаньоло: «Книги? Я ничего не читаю»

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло рассказал, что ничего не читает. 24-летний итальянец ответил на блиц-опрос от издания Fotomac.

Любимая еда — макароны, цвет — черный, место — Ибица, самые жаркие фанаты — у «Галатасарая», сериал — «Побег». На вопрос о любимой книге он сказал: «Я не читаю».

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале этого года.