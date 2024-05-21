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Раньери покинет «Кальяри» по окончании сезона и завершит тренерскую карьеру

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Клаудио Раньери.
Фото Global Look Press

Клаудио Раньери покинет пост главного тренера «Кальяри» по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

72-летний специалист возглавил «островитян» в январе 2023 года. В нынешнем розыгрыше серии А команда из Сардинии занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Клуб гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе за тур до конца чемпионата.

По информации итальянских СМИ, в ближайшее время Раньери объявит о завершении тренерской карьеры, длившейся 38 лет.

В ходе карьеры Раньери стал чемпионом Англии во главе «Лестера», обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА с «Валенсией», победителем Кубка и Суперкубка Италии с «Фиорентиной». В 2016 году специалист был признан тренером года по версии ФИФА.

Футбол
ФК Кальяри
Клаудио Раньери
Серия А
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«Ювентус» впервые в истории не проиграл матч серии А, в котором уступал в три мяча
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
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 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
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 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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